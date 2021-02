Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 39-jähriger Kradfahrer leicht verletzt; Unfallverursacher flüchtet - #polsiwi

57234 Wilnsdorf, L 893 zwischen Anzhausen und Flammersbach (ots)

Am Samstag, 20.02.2021 gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Kradfahrer die Landstraße L 893 zwischen Anzhausen und Flammersbach in Richtung Niederdielfen. Ein entgegenkommender schwarzer BMW geriet auf den Fahrstreifen des Kradfahrers. Dieser musste nach rechts ausweichen, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Gegen den noch unbekannten Unfallverursacher wird wegen Körperverletzung und unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle ermittelt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell