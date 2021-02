Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Person - #polsiwi

57234 Wilnsdorf, B 54 (ots)

Am Samstagmittag, 20.02.2021 gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 34-jährige PKW-Fahrerin die B 54 von Siegen her kommend in Richtung Wilnsdorf und beabsichtigt an der Einmündung Marienburg nach links in Richtung Oberdielfen abzubiegen. Eine nachfolgende 22-jährige PKW-Fahrerin bemerkt dies zu spät und fuhr auf. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 EUR.

