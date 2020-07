Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Ettenheim - Flächenbrände

Lahr, Ettenheim (ots)

Zu zwei Flächenbränden mussten am Wochenende Feuerwehr und Polizei ausrücken, größere Sachschäden blieben dabei aber jeweils aus. Am Samstag brannte es gegen 15:45 Uhr in Ettenheim-Wallburg, in der Verlängerung der Weinbergstraße. Mit 20 Wehrleuten im Einsatz konnte das sich über circa 45 Quadratmeter ausgebreitete Feuer jedoch schnell gelöscht werden. Einen rund 400 Quadratmeter großen Flächenbrand mussten die Wehrleute der Feuerwehr Lahr am Sonntagmittag löschen. Kurz vor 17 Uhr war eine Böschung mit trockenem Gras auf dem Schutterlindenberg in Brand geraten und machte den Feuerwehreinsatz notwendig. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen in beiden Fällen keine Hinweise auf eine mutwillige Entzündung vor

