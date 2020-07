Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten, B 33- Vier Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Berghaupten (ots)

Ein Schwerverletzter und drei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines missglückten Überholmanövers am Sonntagnachmittag auf der B 33. Gegen 16:40 Uhr war der 43 Jahre alte Fahrer eines Opel auf der Fahrt in Richtung Gengenbach und überholte einen vorrausfahrenden Ford Focus. Beim Wiedereinscheren vor dem Ford touchierte er diesen jedoch mit seinem rechten Fahrzeugheck. In der Folge kollidierte er mit den Leitplanken einer Nothaltebucht, wurde zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und stieß erneut mit dem Ford zusammen. Durch den Unfall wurde der Opel-Fahrer schwer-, seine Beifahrerin leichtverletzt. Die 46 Jahre alte Fahrerin des Ford und ihr mitfahrendes zweijähriges Kind werden durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in das Offenburger Klinikum gebracht.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell