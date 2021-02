Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen - #polsiwi

57223 Kreuztal-Kredenbach, Marburger Straße (ots)

Am Freitag, 19.02.2021 gegen 20:25 Uhr, befuhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer die Marburger Straße in Kredenbach in Richtung Hilchenbach und fuhr dort auf zwei verkehrsbedingt stehende PKW auf. Hierbei wurden der Unfallverursacher und zwei 24- und 25-jährige Insassen in einem anderen beteiligten Fahrzeug leicht verletzt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 EUR.

