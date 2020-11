Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall auf der Wittener Straße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, standen ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Dortmund, eine 37-Autofahrerin aus Dortmund und eine 43-jährige Waltroperin mit ihrem Auto hintereinander auf der Wittener Straße an einer Ampel. Bei Grünlicht fuhren die Fahrzeuge an, mussten aber noch einmal abbremsen. Die 43-Jährige fuhr auf das Auto vor ihr auf. Dieses Fahrzeug schob sich gegen das Motorrad. Die 37-Jährige verletzte sich leicht, alle anderen blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand 4.500 Euro Sachschaden.

