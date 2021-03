Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Hindelwangen) 20.000 Bienen gestohlen (10.03.2021)

Stockach-Hindelwangen (ots)

Dreiste Täter entwendeten zwischen Mittwoch und Montag rund 20.000 Bienen eines Bienenvolks von einem Grundstück in Stockach-Hindelwangen. Bereits am Montag erstattete ein Imker aus dem Landkreis Konstanz Anzeige gegen einen unbekannten Täter, der drei Bienenvölker entwendet hatte. Bei den Tätern muss davon ausgegangen werden, dass sie sich mit Bienen auskennen. Personen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Stockach (Tel. 07771 9391-0) in Verbindung zu setzen.

