Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer fällt auf - mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Ein "rasender" Autofahrer wurde am Mittwochabend, 10.03.2021, der Polizei gemeldet. Eine Polizeistreife konnte das gemeldete Auto gegen 21:45 Uhr in WT-Tiengen anhalten. Am Steuer saß ein 22 Jahre alter Mann. Dieser zeigte typische Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Da ein Drogentest positiv auf die Beeinflussung durch THC verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann musste seinen Pkw stehen lassen.

