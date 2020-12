Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrmaliges "Schwarzfahren" führt zur Festnahme

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bundespolizisten nahmen am Montagmorgen (7. Dezember) um 6.55 Uhr einen Mann (30) im Mönchengladbacher Hauptbahnhof fest. Er wurde aufgrund der Leistungserschleichung in 13 Fällen per Haftbefehl gesucht.

Bei einer Personalienüberprüfung stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach nach dem polnischen Staatsangehörigen suchte. Er wurde in der Vergangenheit mehrmals ohne Fahrkarte im Zug angetroffen. Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 3600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen.

Das Geld konnte der 30-Jährige nicht aufbringen und wurde anschließend der nächsten Justizvollzugsanstalt übergeben, um seine Haft anzutreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell