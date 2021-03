Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Brand in Gaststätte

Freiburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Donnerstag, 11.03.2021, gegen 09:30 Uhr, ein Feuer in der Küche einer Gaststätte im Roßleiteweg in Kenzingen aus. Die Freiwillige Feuerwehr Kenzingen konnte den Brand recht schnell unter Kontrolle bringen und es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 80.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Kenzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

