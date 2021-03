Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Biederbach: Kaminbrand in einem Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.03.2021, gegen 08.00 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Straße Illenberg in Biederbach, dass Flammen aus dem Kamin seines Nachbarhauses schlugen und setzte einen Notruf ab. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Biederbach und Elzach konnte der Kaminbrand schnell gelöscht werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand und Sachschaden entstand, nach bisherigen Erkenntnissen, nicht.

