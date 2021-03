Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L125 Ballrechten-Dottingen - Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am 10.03.2021, gegen 11:05 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem weißen Hyundai die L125 von Laufen in Richtung Ballrechten-Dottingen. Kurz vor dem Kreisverkehr L125/ Neue Kirchstraße/ Otto-Karrer-Straße in Dottingen musste die PKW-Fahrerin nach rechts ausweichen, da ein Motorradfahrer einen gerade aus dem Kreisverkehr ausfahrenden weißen Lkw mit blauer Aufschrift überholte und hierbei auf die Gegenfahrbahn fuhr. Aufgrund der Ausweichbewegung kollidiert der PKW-Fahrerin mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Motorradfahrer fuhr unbeirrt weiter. Dieser trug einen dunklen Helm und eine dunkle Lederkombination. Sein Motorrad war ebenfalls dunkel.

Mögliche Zeugen oder Beteiligte des Vorfalls, die Angaben zum Unfallhergang, dem Motorradfahrer oder LKW machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788-0.

