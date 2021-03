Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 65-Jähriger steht im Verdacht in der Donnerstagnacht, 11.03.2021, gegen 02:30 Uhr, mit Farbtopf und Pinsel zwei Wahlplakate in der Schwarzwaldstraße in Freiburg beschädigt zu haben. Der Tatverdächtige, welcher bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, konnte bei der Tatausführung von einer Streife der Verkehrspolizei Freiburg beobachtet und daraufhin festgenommen werden.

