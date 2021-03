Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Massive Holzsitzbank an Aussichtspunkt entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Eine massive Holzsitzbank ist am Aussichtspunkt Huttinger Kreuz in Efringen-Kirchen von Unbekannten gestohlen worden. Die Tat geschah bereits am letzten Mittwoch auf Donnerstag, 03./04.03.2021. Die Bank stand im Eigentum eines Vereins und war mit einer beschriebenen Messingplatte versehen. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 977800.

