Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalismus an Arbeitsmaschine (05.03.2021)

Tuningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die Personen zwischen Donnerstag und Freitag an einem Radlader auf der Straße "Haldenwald" begangen haben. Unbekannte warfen an der Arbeitsmaschine sämtliche Scheiben ein und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

