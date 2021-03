Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall beim Rangieren (08.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat ein Lasterfahrer am Montag gegen 7 Uhr auf der Mauthestraße verursacht. Ein 53-jähriger MAN Fahrer übersah beim Rangieren einen geparkten Toyota Corolla Verso und stieß dagegen. Am Lkw entstand Sachschaden an einer Rückleuchte und an der hinteren Stoßstange in Höhe von rund 1.000 Euro. Am Toyota zersplitterte die Heckscheibe, wodurch sich der Sachschaden dort auf rund 3.000 Euro belief.

