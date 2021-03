Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Unfall mit Rettungswagen im Einsatz 7.3.21

Schramberg-Sulgen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Fahrzeug des Rettungsdienstes kam es am Sonntagmorgen in der Rottweiler Straße. Der Sanka, der gegen 8.45 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht zu einem Wohnhausbrand nach Dunningen unterwegs war, prallte an der Einmündung der Sulgauer Straße mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Dessen 79-jähriger Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich schwer beschädigt. Der Rettungswagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10.000.- Euro. Die Verkehrspolizei Rottweil hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell