Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Von der Fahrbahn abgekommen (07.03.2021)

Singen (ots)

Keine Verletzten, aber ein totalbeschädigter BMW ist die erste Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L 189 ereignet hat. Ein junger Mann war mit einem hochmotorisierten BMW von Singen kommend in Richtung Friedingen unterwegs, als er nach Durchfahren einer Talsenke auf der nachfolgenden Anhöhe im Bereich einer leichten Rechtskurve nach derzeitigem Sachstand alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Der BMW schanzte anschließend einen kleinen Abhang hinunter, querte einen dort verlaufenden Gemeindeverbindungsweg, rutschte in das angrenzende Ackerland und überschlug sich. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit sowie mangelnde Fahrpraxis des jungen Mannes Ursache des Unfalls sein. Der Gesamtsachschaden dürfte bei rund 3.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell