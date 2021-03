Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Stark betrunkene Frau randaliert (07.03.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Wegen einer randalierenden 41-jährigen Frau in der Hausherrenstraße musste die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02.45 Uhr einschreiten. Eine Anwohnerin hatte die Polizei gerufen, da eine Frau schreien und um sich schlagen würde. Die 41-Jährige war sichtlich alkoholisiert und beleidigte bei Erkennen der Polizei die Beamten aufs Übelste. Alle Aufforderungen sich zu beruhigen und leise zu sein, ignorierte sie. Schließlich versuchte sie auf einen Beamten loszugehen, woraufhin sie durch die Polizisten zunächst auf den Boden gebracht und ihr dann Handschließen angelegt wurden. Die Beamten brachten die Frau zunächst ins Krankenhaus. Nachdem sie dort ebenfalls randaliert hatte, wurde sie wegen ihres psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht.

