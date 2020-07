Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl bzw. illegale Schrottsammlung

Hümerich, Melsbach (ots)

Melsbach, Hümmerich - VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Am 29.07.2020 konnten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus nach Hinweis eines Bürgers einen roten Ford Transit kontrollieren. Durch den Fahrer des Transporters wurden zuvor in Melsbach und Hümmerich eine gewerbliche Schrottsammlung ohne die erforderlichen Erlaubnisse durchgeführt. Mutmaßlich fuhr der Transporter auch zuvor durch andere Ortschaften im Bereich er VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Durch den Fahrer wurden während der Sammlung auch mehrere Diebstahlshandlungen begangen. So konnte eine bei der Kontrolle aufgefundene Akku-Kettensäge eindeutig dem hinweisgebenden Bürger zugeordnet werden. Es konnte weiteres, mutmaßliches Diebesgut, aufgefunden werden. Darunter befinden sich ein Kinderfahrrad, mehrere Fahrradhelme sowie graue Gasflaschen.

Zeugen und mutmaßlich Geschädigte werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell