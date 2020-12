Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fenster offen - Rucksack weg

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Gelegenheit macht Diebe - diese Erfahrung musste am Montag eine Anwohnerin in der Altenwoogstraße machen. Die Frau hatte ihren Rucksack auf einer Fensterbank ihrer Erdgeschosswohnung stehen. Zum Lüften hatte sie das Fenster geöffnet. Als die Frau das Fenster schließen wollte, stellte sie fest, dass sich Diebe ihren Rucksack unter den Nagel gerissen haben. Darin befanden sich Ausweisdokumente der Geschädigten. Unbekannte stahlen den Rucksack vermutlich "im Vorbeigehen". Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem sind am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 15 Uhr Personen im Bereich der Altenwoogstraße aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

