Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haustür offen - Dieb greift zu

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern)Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass die Hausbewohnerin für kurze Zeit abgelenkt war, hat ein Dieb am Mittwochnachmittag in der Waldstraße ausgenutzt und aus der Wohnung der Frau Schmuck und Bargeld gestohlen. Wie die Seniorin am späten Nachmittag der Polizei meldete, hatte sie sich gegen 15.30 Uhr für einen Moment auf der Straße vor ihrem Haus aufgehalten und den dort laufenden Bauarbeiten zugeschaut. Als sie sich wieder umdrehte, sah sie einen unbekannten Mann, der gerade aus ihrer Tür kam. Sie schrie den Unbekannten an - der entgegnete, dass er ein "Mitarbeiter der Post" sei und sich "verlaufen" habe; dann flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Zurück in ihrer Wohnung stellte die Dame fest, dass zwei Schmuckkästchen und ihr Geldbeutel verschwunden sind. Sie rief daraufhin ihre Tochter an, um ihr von dem Vorfall zu erzählen. Die Polizei wurde erst eine Stunde später eingeschaltet. Der Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ausfindig zu machen.

Von dem mutmaßlichen Dieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank, bekleidet mit einem Jogginganzug und einer dunklen Basecap, trug einen Mund-Nasen-Schutz aus gemustertem Stoff, sprach Hochdeutsch und hatte eine Tasche bei sich.

Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist und die Hinweise geben können, wohin er flüchtete, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal: Schließen Sie Türen und Fenster, wenn Sie Ihr Haus/Ihre Wohnung verlassen - auch wenn Sie sich in der Nähe aufhalten oder "nur kurz" weg sind! Dieben genügt schon ein solch kurzer Moment, um sich Zugang zu verschaffen und sich unter den Nagel zu reißen, was in greifbarer Nähe liegt. Machen Sie es deshalb "ungebetenen Besuchern" so schwer wie möglich, in Ihre Räume einzudringen und an Ihre Wertsachen zu kommen! |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell