Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Gleich zwei Anzeigen hat sich ein E-Scooter-Fahrer am Dienstagabend eingehandelt. Der 35-Jährige wurde gegen 21 Uhr in der Ländelstraße von einer Polizeistreife gestoppt und einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Dabei fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein erster Schnelltest vor Ort reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden dann auch noch Drogen in seiner Hosentasche gefunden. - Rauschgift und Roller wurden sichergestellt und der 35-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Ein weiterer E-Scooter-Fahrer wurde in der Nacht zu Mittwoch im Hilgardring aus dem Verkehr gezogen. Auch bei dem 24-Jährigen wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der junge Mann gab an, am Vortag einen Joint geraucht zu haben und regelmäßig Cannabis zu konsumieren.

Die Rollerfahrt war damit beendet - das Gefährt musste stehen bleiben und der der 24-Jährige zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Entsprechende Anzeigen folgen.

Kurz vor 2 Uhr fiel einer Streife ein weiterer E-Scooter-Fahrer in der Eisenbahnstraße auf. Auch er wurde angehalten und kontrolliert - und auch bei ihm wurden die typischen Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Darauf angesprochen, gab der 22-Jährige an, dass er am Tag zuvor von einem Freund eine "Pille" bekommen hätte, die er geschluckt habe - was es genau war, wisse er jedoch nicht, möglicherweise handelte es sich um Ecstasy.

Der junge Mann musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mitkommen und den Roller vor Ort stehen lassen. Auch ihm blüht jetzt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie - je nach Ergebnis der Blutprobe - auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell