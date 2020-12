Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Hyundai gestreift und beschädigt?

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Dienstag aus dem Stadtteil Erlenbach gemeldet worden. Nach Angaben einer Anwohnerin der Straße "Am Steinhübel" fand sie ihren Pkw am Morgen beschädigt vor. Offenbar hatte ein anderer Autofahrer den Hyundai im Vorbeifahren gestreift. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallzeit ist unklar. Der Pkw war am Samstagnachmittag (5. Dezember) gegen 15.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 17 am Fahrbahnrand abgestellt worden. Entdeckt wurde der Schaden erst am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 - 2150, jederzeit entgegen. |cri

