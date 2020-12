Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto durchwühlt, Rucksack geklaut

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Während er sozusagen "nebenan" mit Arbeiten beschäftigt war, ist das Fahrzeug eines Firmenmitarbeiters am Willy-Brandt-Platz am Dienstagvormittag durchwühlt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Diebe einen Rucksack, in dem sich ein Thermobecher, Schreibmaterial und etwas Münzgeld befanden.

Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 und 10.30 Uhr. Der Betroffene hielt sich in diesem Zeitraum in einem Container zur Luftmessung auf. Sein Fahrzeug hatte er in Höhe des Casimirsaals geparkt.

Als der Mann zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass die vorderen Türen des Fahrzeugs offen standen und nur angelehnt waren. Auf den zweiten Blick war erkennbar: Der Innenraum wurde durchwühlt; der Rucksack war weg.

Zeugen, die eventuell beobachtet haben, wer sich an dem Pkw zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

