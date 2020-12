Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Lauchringen/ Klettgau: Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit entgegenkommenden Pkw- Beide Fahrerinnen schwer verletzt- Geänderter Unfallablauf

Aufgrund der Ermittlungen stellt sich der Unfallhergang anders dar, als in der Erstmeldung mitgeteilt.

Demnach kam die 21- jährige Renault- Fahrerin ins Schleudern, nachdem sie leicht nach rechts auf das Bankett geraten war und prallte mit dem entgegenkommenden Chrysler der 64- jährigen zusammen. Diese hatte noch vergeblich versucht, mit einem Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu vermeiden. Der im Chrysler mitfahrende Hund blieb unverletzt und hatte zum Unfallgeschehen nicht beigetragen.

Erstmeldung:

Am Dienstag, 01.12.2020, gegen 17:20 Uhr, ist eine 64- jährige Chrysler- Fahrerin auf der B34, zwischen Oberlauchringen und Geißlingen, auf Höhe des dortigen Kieswerks auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammengeprallt. Die entgegenkommende 21- jährige Renault- Fahrerin wurde, wie die 64- Jährige selbst, schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die Chrysler- Fahrerin von ihrem Hund auf der Rückbank abgelenkt war. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei insgesamt 12.500 Euro.

