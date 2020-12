Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streifvorgang beim Abbiegen, Unfallflucht

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt, OT: Neustadt;]

Am 02.12.20, gg. 07:37 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Scheuerlenstraße in Richtung Eisenbach. Auf Höhe des Fußgängerüberweges im Bereich Friedhofstraße, bog dieser nach links in die Friedhofstraße ab, wobei er einen auf der Gegenfahrbahn befindlichen, dort wartenden Pkw am Fahrzeugheck streifte.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeuglenker von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

