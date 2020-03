Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 48-jähriger Betrüger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und findet Drogen

Halle (ots)

Am Dienstag, den 10. März 2020 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf dem Bahnsteig 4 des Hallenser Hauptbahnhofes gegen 21:40 Uhr einen Mann. Bei der sich anschließenden Kontrolle seiner Personaldaten im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der Spanier per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Halle gesucht wurde. Demnach wurde er wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 1500 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da der 48-Jährige weder die geforderte Geldstrafe zahlte, noch sich dem Strafantritt stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Halle den Haftbefehl. Der Gesuchte wurde festgenommen und für alle weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen. Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen fanden die eingesetzten Beamten in seiner Jackentasche noch ein kleines Plastiktütchen mit einer geringen Menge Drogen. Hierbei handelte es sich vermutlich um Heroin. Dies stellten die Bundespolizisten sicher und erstellten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nachdem dem Mann der Haftbefehl eröffnet wurde, gab er an, dass er die Geldstrafe nicht zahlen konnte. Aus diesem Grund wurde er anschließend den Justizbeamten der Justizvollzugsanstalt Halle übergeben.

