Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Baustellenbeschilderung umgestellt

Bild-Infos

Download

Altdorf (ots)

Am Samstag, den 11.07.2020, wurde der Polizei in Edenkoben mitgeteilt, dass auf der K6, zwischen Altdorf und Gommersheim, im dortigen Baustellenbereich, reger Fahrzeugverkehr zu vernehmen sei. Im Rahmen einer Überprüfung durch die eigesetzten Beamten konnte festgestellt werden, dass im Bereich des neuen Altdorfer Kreisels ein Absperrgitter bei Seite gestellt wurde, sodass ein Einfahren in die Baustelle selbst möglich war. Auch in Böbingen, Geinsheim und Gommersheim wurden an den Zufahrten zu den Baustellenbereichen die Absperrgitter vorsätzlich entfernt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Steffen Schmid



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell