Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeibeamte beleidigt

Landau (ots)

Ausgehend von lauter Techno-Musik im Rahmen einer privaten Party in den Weinbergen zwischen LD-Nußdorf und Walsheim, wurden Beamten der Polizeiinspektion Landau kurz vor 5 Uhr am Morgen alarmiert. Vor Ort zeigte sich ein Gast der Party äußerst unkooperativ und provokativ gegenüber den eingesetzten Beamten. Während des Gesprächs mit dem Veranstalter, mischte sich der 60-jährige Mann aus Baden-Württemberg dauerhaft in die Konversation ein, kritisierte und hinterfragte das polizeiliche Erscheinen und die Maßnahmen. Im Beisein der anderen Partygäste titulierte er die Beamten als "Arschlöcher in Uniform." Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

