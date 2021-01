Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau

B36: Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen // Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 08:45 Uhr kam es auf der B36 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Abfahrten MA-Rheinau und MA-Rheinau-Pfingstberg zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein beteiligtes Fahrzeug geriet hierbei in Brand. Derzeit ist die B36 ab der Abfahrt MA-Rheinau in Richtung Mannheim gesperrt.

