Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Pforzheimer Straße ereignete, sucht die Polizei. Der Fahrer eines BMW parkte in Höhe des Gebäudes Nr. 23 hinter einem weißen Transporter eines Paketzustellers. Als er nach etwa drei Minuten zu seinem Auto zurückkehrte, fand er sein Auto beschädigt vor und der weiße Transporter befand sich nicht mehr an der Örtlichkeit. An seinem Pkw entstand Sachschaden an der Frontschürze in noch nicht näher bezifferter Schadenshöhe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu melden.

