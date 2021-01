Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Brand in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandalarms in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums im Stadtteil Neckarau alarmiert. Kurz vor ein Uhr waren in der Tiefgarage des Anwesens in der Angelstraße abgelegte Gegenstände in Brand geraten, die durch die Feuerwehr jedoch rasch gelöscht werden konnten. Gebäudeschaden entstand durch den Brand nicht.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Direkt neben dem Brandort lag jedoch ein eScooter, den die Feuerwehr vor Beginn der Löscharbeiten zunächst zur Seite räumen musste. Inwiefern dieser im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Brandspezialisten beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

