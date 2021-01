Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots)

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Dienstagabend ein 26-jähriger VW-Fahrer im Stadtteil Waldhof. Der 26-Jährige war kurz vor 23 Uhr mit seinem VW-Golf auf der Sonderburger Straße in Richtung Waldhof unterwegs. Unterhalb des Brückenbauwerks kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast und das Geländer zum Gleisbett der Straßenbahn. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Fahrzeug lösten beide Airbags aus. Nach eingehender Untersuchung durch Rettungskräfte wollten sich Fahrer des VW und seine 25-jährige Beifahrerin selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der VW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 26-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ihm wurde auf dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Da der 26-Jährige widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

