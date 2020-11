PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten 14-jährigen Mirela Rizea

Bild-Infos

Download

Bad SchwalbachBad Schwalbach (ots)

Die Mirela Rizea verließ am Samstagmorgen den 14.10.2020, gegen 10.00 Uhr, ihre Wohnanschrift in Taunusstein. Seitdem kehrte die 14-Jährige nicht zu ihrem Vater zurück. Die Mirela ist etwa 1,60 m groß, schlank und hat dunkelbraune lange Haare sowie einen dunklen Teint. Zur Bekleidung des Mädchens liegen keine Informationen vor. Da alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, bittet die Polizeistation Bad Schwalbach bzw. die Kriminalpolizei in Wiesbaden nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/7078-0 bzw. bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Westhessen unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell