Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Dieb am See

Am Wochenende beklaute ein Unbekannter in Rottenacker einen Mann beim Baden.

Ulm (ots)

Am Samstag war ein 38-Jähriger in Rottenacker an einem See. Gegen 12 Uhr ließ er seine Geldbörse im Rucksack nur kurz unbeaufsichtigt, während er im Wasser war. Das nutzte ein Dieb und stahl die Geldbörse. In der waren Geld, Bankkarte und persönliche Dokumente. Der Bestohlene erstattete erst am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.

Beim Baden nutzen Diebe gezielt die Abwesenheit der Gäste aus. Ein Griff genügt und Geldbörsen, Schmuck, Uhren und andere Wertsachen wie Mobiltelefone wechseln den Besitzer. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Nehmen Sie Wertsachen, Schmuck oder größere Geldbeträge erst gar nicht erst mit. - Benutzen Sie Schließfächer oder Garderobenschränke. Tragen Sie den Schlüssel dazu immer am Körper. - Lassen Sie Ihre Sachen beim Baden nicht unbeaufsichtigt.

Wer die Gefahren kennt, kann sich mit wenig Aufwand einen sicheren und entspannten Badeaufenthalt gönnen.

+++1748406

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell