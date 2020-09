Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Autofahrer erfasst Radlerin

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag eine Frau, nachdem ein Autofahrer in Ulm die Kurve geschnitten hatte.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der 47 Jahre alte Autofahrer gegen 6.15 Uhr in der Sedanstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung bog er mit seinem Ford nach links in die Magirusstraße ab. Dabei schnitt er die Kurve und stieß frontal gegen eine Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt in der Magirusstraße stand und nach links in die Sedanstraße abbiegen wollte. Der Rettungsdienst brachte die 26-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 1.000 Euro, der am Mountainbike etwa 300 Euro.

Die Polizei warnt davor, Kurven zu schneiden und die eigene Spur zu verlassen. Auch bei vermeintlich freien Straßen drohen Gefahren. Deshalb fordert die Straßenverkehrsordnung, möglichst weit rechts zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

