Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung - Achtung Taschendiebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Diebstahl beim Einkaufen - Wer kann Angaben zur gesuchten Person machen ? - bitte kreisweit veröffentlichen -

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho, MindenHerford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho, Minden (ots)

(um) Im Dezember des vergangenen Jahres, genau einen Tag nach Weihnachten, stahl ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer älteren Dame bei einem Einkauf in einem Verbrauchermarkt in Herford. Die Frau war am Mittag nach den Festtagen noch schnell zum Einkauf, als die Trick- bzw. Taschendiebe zuschlugen. In der Regel lenkt ein Täter ab und der andere bedient sich. An einem Geldautomaten gelang es dann sogar einen nicht geringen Bargeldbetrag von einem Konto mit einer EC-Karte abzuheben. Die Polizei fahndet nun wiederholt nach den beiden Personen auf dem anliegenden Foto. Eine Frau neben einem Mann sind dabei viedografiert worden, als sie den widerrecchtlichen Abhebevorgang mit der gestohlenen Karte tätigten. Die auf dem Foto abgebildete Person des Mannes kommt für mehrere gleichgelagerte Delikte im Bereich OWL in Frage. Die Ermittler der Kriminalpolizei halten den Mann für überregional tätig. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Tatklärung und fragt daher: Wer kennt die Person bzw. Personen auf dem Foto oder kann Angaben zu den dringend Tatverdächtigen machen? Hinweise können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Download Bildmaterial Internet Polizei Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herford-taschendiebstahl-computerbetrug

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell