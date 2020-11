Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter brechen Lagerräume auf- Diverses Inventar beschädigt

RödinghausenRödinghausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (15.11.) wurden durch bislang unbekannte Täter diverse Sachbeschädigungen in verschiedenen Lagerräumlichkeiten begangen. Die freistehenden Räume befinden mit anliegenden Garagen befinden sich auf einem Grundstück am Darnauer Weg und sind über eine Hofzufahrt zu erreichen. Am Samstagabend gegen 17.45 Uhr wurden die Räumlichkeiten durch die Nutzer ordnungsgemäß verschlossen. Am Sonntagmorgen gegen 09.00 Uhr wurden Aufbruchspuren an Türen festgestellt. Der oder die Täter brachen augenscheinlich gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten in das Innere der Räume. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet, jedoch eine hochwertige Dachbox der Marke Thule und ein Anglerzelt erheblich beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch und Sachbeschädigung machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

