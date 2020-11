Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerraum- Unbekannte nehmen Werkzeug mit

EngerEnger (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (15.11.) kam es in Enger an der Jöllenbecker Straße zu einem Aufbruch eines Lagerraums und Werkstatt. Die angegangenen Nebenräume eines Einfamilienhauses befinden sich im hinteren Gartenbereich. Die Täter brachen das Schloss der Zugangstür auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Zum Diebesgut zählten eine Mauernutfräse, eine Stemmhammer, Stichsäge, Säbelsäge eine Akku-Flex und eine Heckenschere. Der Wert der entwendeten Werkzeuge wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch zum möglichen Verbleib (evt. Angebote auf Verkaufsplattformen) machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

