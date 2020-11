Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit verletztem Kind- Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

KirchlengernKirchlengern (ots)

(sls) Auf der Rehmerloher Straße in Kirchlengern kam es am Samstagnachmittag (14.11.) gegen 16.15 Uhr zu einem Unfall im Einmündungsbereich der Bohnenstraße. Eine 19-jährige Fahrerin aus Kirchlengern befuhr mit ihrem Opel Corsa zum Unfallzeitpunkt die Bohnenstraße und beabsichtigte nach links auf die Rehmerloher Straße in Richtung Mennighüffen abzubiegen. Hierbei übersah sie den Fahrer eines VW Caddy. Der 33-Jährige aus Bünde war mit einer weiteren Insassin und dem 8-jährigen Kind auf dem Rücksitz in Richtung B239 unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kind im Hals-/Nackenbereich verletzt. Die Erziehungsberechtigten kümmerten sich selbständig um die ärztliche Versorgung des Kindes. Der erheblich beschädigte Opel Corsa musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca.10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell