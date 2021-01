Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei leicht verletzte Autofahrer nach Vorfahrtsmissachtung

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 12:20 Uhr kollidierten im Einmündungsbereich Vangerowstraße/Iqbal-Ufer zwei Autos. Eine 37-jährige Ford-Fahrerin bog von der Vangerowstraße kommend links auf das Iqbal-Ufer ab und übersah einen 57-jährigen bevorrechtigten Nissan-Fahrer, der auf dem Iqbal-Ufer in Richtung Stadtmitte fuhr. Der Nissan-Fahrer kollidierte mit dem Heck des Fords, wodurch der Ford gedreht wurde und quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

