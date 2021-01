Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Vor Schreck über Rot gefahren - Unfall mit Straßenbahn - 22.500 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:50 Uhr missachtete die Fahrerin eines Audi Q5 eine rote Ampel in der Neckarauer Straße und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Laut Angaben der 61-Jährigen wartete sie auf der Linksabbiegerspur an der roten Ampel, als ein unbekannter Autofahrer die Hupe betätigte. Daraufhin fuhr die Audi-Fahrerin los, ohne erneut auf die Ampel zu achten und kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro und am Auto in Höhe von ca. 7.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

