Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Sachschaden 1.500 Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen verursachte ein 12-jähriger Fahrradfahrer einen Verkehrsunfall. Der Junge befuhr gegen 9:20 Uhr die Ziegelgasse, während eine 22-jährige Autofahrerin von der Alten Poststraße nach links in die Ziegelgasse einbiegen wollte. Da der 12-Jährige seinen Blick jedoch nach hinten und nicht auf den Verkehr gerichtet hatte, fuhr er geradewegs auf das entgegenkommende Auto zu. Die Peugeot-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und so stürzte der junge Radfahrer vom Fahrrad auf die Windschutzscheibe des Autos. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

