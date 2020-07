Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizeikontrolle am Bahnhof Biebermühle mit Folgen

Donsieders (ots)

Zu spät reagiert und schon kracht es. Diese Erfahrung musste am vergangenen Freitag der Fahrer eines VW Passat machen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle winkten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Waldfischbach auf der B 270 Fahrzeuge aus Richtung Kaiserslautern kommend zur Verkehrskontrolle auf das Bahnhofsgelände. Der 52-jährige PKW Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Verkehrsteil-nehmer abbremste und fuhr auf. Dabei erlitt ein Mitinsasse im unfallverursachenden PKW leichtere Verletzungen. Außerdem entstand beträchtlicher Sachschaden, den die Polizei mit 10.000 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an Verkehrsteilnehmer, genügend Sicherheitsabstand zu halten und aufmerksam das Verkehrsgeschehen zu beobachten. /piwfb

