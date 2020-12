Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuerwehr Lügde beseitigt 2 Ölspuren

LügdeLügde (ots)

Samstag, 26.12.2020, 12:13 Uhr, Pyrmonter Straße. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Technische Hilfe: Ölschaden" in die Pyrmonter Straße alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Motorisiertes Fahrzeug in mehreren Straßenzügen Betriebsstoffe verloren hat. Da sich die Ölspur ca. 4 Kilometer von der Stadtgrenze Bad Pyrmont über die Hohenborner Straße, Brückenstraße, Mittlere Straße und Pyrmonter Straße erstreckte, wurde die Einsatzstelle in mehrerer Einsatzbereiche aufgeteilt. Die zweite Ölspur wurde gegen 20:53 Uhr gemeldet und erstreckte sich ca. 3 Kilometer über die Vordere Straße, Mittlere Straße, Kreuzstraße und den Schildweg bis zur Landesgrenze nach Niedersachsen. Bei beiden Ölspuren wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und die Ölspuren mit speziellem Bindemittel abgestreut. Im Anschluss wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und fachgerecht entsorgt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell