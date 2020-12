FW Lügde: Feuerwehr Lügde beseitigt Ölspur

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Montag,07.12.2020, 13:19 Uhr, Schlesier Straße. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Technische Hilfe: Ölschaden" in die Schlesier Straße alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Motorisiertes Fahrzeug in mehreren Straßenzügen Betriebsstoffe verloren hat. Da sich die Oelspur ca. 4 Kilometer von der Schlesier Straße über die Hohenborner Straße, Brückenstraße, Mittlere Straße und Pyrmonter Straße erstreckte, wurde die Einsatzstelle in mehrerer Einsatzbereiche aufgeteilt. Die Einsatzkräfte sicherten die einzelnen Einsatzbereiche gegen den fließenden Verkehr ab beseitigten die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Lügde beendet.

