FW Lügde: Verkehrsunfall in der Mittleren Straße

Sonntag, 11.10.2020, 05:46 Uhr, Mittlere Straße. Der Löschzug Lügde wurde am frühen Sonntagmorgen um 05:46 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Mittlere Straße alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass zum Glück keine Person mehr im PKW eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und nahmen die auslaufenden Betriebsstoffe auf. Da ein Baum in der Mittleren Straße in Mitleidenschaft gezogen wurde und hieraus eine Gefahrenquelle für den Verkehr bestand, mussten die Einsatzkräfte den Baum absägen. Eine Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst des Kreises Lippe war auch die Polizei an der Einsatzstelle tätig.

