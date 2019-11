Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Zahnarztpraxis.

Am Wochenende stiegen Unbekannte in eine Zahnarztpraxis im Alten Rintelner Weg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob Beute gemacht wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise zum Einbruch übermitteln Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090.

