Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: 17-Jähriger leistet Widerstand bei Personenkontrolle

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wollten Polizeibeamte in der Walkürenstraße eine Gruppe junger Männer kontrollieren, die sich entgegen der aktuell gültigen Ausgangs - und Kontaktbeschränkungen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhielten. Durch Flucht versuchte sich ein 17-Jähriger der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er Widerstand. Hierbei verletzte er eine Polizeibeamtin. Sie musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und konnte ihren Dienst nicht weiter ausüben. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem müssen er und seine drei jugendlichen Begleiter mit einem Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

